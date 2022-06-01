Okey oynarken tanıştı, evlendiği gün hayatını kaybetti: Mezarı açılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

Mersin'de yaşayan Ahmet Y., 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken tanıştığı kadınla evlendiği gün hayatını kaybetmişti. Talihsiz adamın mezarı açılında korkunç gerçek ortaya çıktı.

Mersin'de yaşayan Ahmet Y., 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay S. ile tanıştı. Y., evini satıp parasını gönderdiği S. ile Bursa'nın Mudanya ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 4 ay sonra Y., o tarihte 2 milyon liralık mal varlığını Sevilay S.'a bıraktığını belirten vasiyet imzaladı. Ahmet Y., bir gün sonra da S.'ın isteği üzerine yeğeni olan Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi. Mızrakçı, evlendikten 2 saat sonra Aksaray'a dönerken, rahatsızlanan Y., nikahının kıyıldığı gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Y.'ın yaşamını yitirmesi ise kayıtlara, ‘doğal ölüm’ olarak geçti. Babasının ölüm haberini alan Ali Y., evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MEZARI AÇILIP OTOPSİ YAPILDI

Mezarı açılan Ahmet Y.'dan alınan parçalar incelendi. İncelemede, Y.’ın tedavi amacıyla kullanılan ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenmeden kaynaklandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sevilay S., oğlu Cihan S. (36), Derya Mızrakçı Y. ile annesi Beyhan Mızrakçı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Cihan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle haklarında dava açılan Sevilay S., Derya Mızrakçı Y. ve Beyhan Mızrakçı çıktıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cihan S. ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği için hakkındaki dava düştü.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞLERDİ

Sanıklardan Sevilay S. bir önceki duruşmada, Y.’ı zehirledikleri iddiasını reddederek, "Ahmet Bursa'ya geldikten sonra sürekli hastalandı. Ben onu 4,5 ayda 28 kez hastaneye götürdüm. Kaldı ki imam nikahını bana Ahmet ile ablası Zeynep, 'Biz de erkekle kadın nikahsız bir arada olmaz' diyerek baskıyla kıydırdı. Ailesine bir şey bırakmak istemediğini belirterek, mallarını benim üzerime kendisi zorla yaptı. Ölümü hastalığı nedeniyle gerçekleşti" diyerek ifade verdi.

Derya Mızrakçı Y.'ın emekli sağlık çalışanı annesi Beyhan Mızrakçı ise kızının Ahmet Y.'la evlenmesine önce karşı çıktığını ama Ahmet Y.'ın, "'Ben artık yolun sonundayım. Ben ölünce maaşım aileme kalacak. Onlara kalmasını istemiyorum, ihtiyacı olan birine gitsin' deyince, karşı çıkmadım. Kızımla evlendi. Benim Ahmet'e ilaç vermem, zehirlemem söz konusu değil. Ben kimseye aspirin bile tavsiye etmeyen biriyim" ifadelerini kullandı.

‘BENİM ŞANSIZLIĞIM EVLENDİKTEN SAATLER SONRA ÖLMESİ’

Ahmet Y.'ın ölümüyle ilgili 9 yıldır devam eden davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, Derya Mızrakçı Y., taraf avukatları ile maktul Ahmet Y.’ın oğlu Ali Y. katıldı.

'DÜNYA AHİRET KIZIMDIR'

Derya Mızrakçı Y. suçlamaları reddederek, anne ve teyzesinin isteğiyle evliliği kabul ettiğini söyledi. Y., "Evlilik evraklarımı yapıp Mudanya'ya geldim. Ertesi gün evlendikten 2 saat sonra da Aksaray'a döndüm. Ben oradayken arayıp, Ahmet'in öldüğünü söylediler. Çok şaşırdım. Benim tek şansızlığım, eşimin evlendikten saatler sonra ölmesidir. Ben mantık evliliği yaptım. Ahmet bana, 'dünya ahiret kızımdır' derdi. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek savunmasını tekrarladı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını tekrarladı. İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden alınan raporda, Ahmet Y.'a tedavi amacıyla verilen ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenerek öldüğü belirlendiğinden, Sevilay S. ile Beyhan Mızrakçı'nın 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasını, Derya Mızrakçı Y.'ın ise beraatine hükmedilmesini istedi.

Ahmet Y.'ın oğlu Ali Y.'ın avukatı Yusuf Beşiroğlu da 2 sanığın planlayarak iştirak halinde maktulü öldürdüğü, tüm dosya kapsamında sabit olduğu anlaşıldığından, cezalandırılmalarını istedi.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, Ahmet Y.’ın, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay S. ile resmi nikah kıydığı Derya Mızrakçı Y.’ın annesi Beyhan Mızrakçı’yı ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, öldürülen Y.’ın resmi nikahlı eşi Derya Mızrakçı Y.'ın ise beraatine hükmetti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan S. ile Mızrakçı, tutuklanıp, cezaevine konulacak.