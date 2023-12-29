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Okul tuvaletinde dehşet! Kız öğrenci bıçaklandı

Okul tuvaletinde dehşet! Kız öğrenci bıçaklandı
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İstanbul Pendik'te bir okulun tuvaletinde bıçaklanan kız öğrenci yaralandı.

Olay, saat 08.30'da Pendik'teki lisede meydana geldi. İddiaya göre ders zilinin çalmasıyla öğrenciler okula girdi. 9. sınıf öğrencisi S.N.S. de sınıfa girmeden önce tuvalete girdi. S.N.S. tuvalette, yine 9'uncu sınıfta okuduğu öğrenilen kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan S.N.S. can havliyle kendini koridora attı. Öğrencinin yaralandığını gören okul görevlileri ve öğretmenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan S.N.S.'ye okulda yaptıkları ilk tedavinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

Etiketler pendik okul tuvaleti bıçaklama
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