  4. Okulda gizli kamera rezaleti! Öğretmenlerin tuvaletinden gizli kamera çıktı!

Adana'da özel bir okulda görev yapan bir öğretmenin kadın öğretmenlerin kullandığı tuvallete gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Şüpheli öğretmen tutuklanırken suçunu da itiraf etti.

Adana'da bir özel lisenin idari binasında kadınların kullandığı öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen E.İ. isimli erkek öğretmen, tutuklandı.

Olay, 24 Eylül'de kentteki bir özel lisede meydana geldi. İddiaya göre, idari binada öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine giren bir öğretmen, gider mazgalında bir gizli kamera bulunduğunu fark edince okul yönetimine bildirdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine E.İ., polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bunu okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yaptığını söyledi.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde ise suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

