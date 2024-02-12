Okulda öğretmene bıçaklı saldırı

Batman'da nöbetçi öğretmen A.K., okulunun kantininde gördüğü ve dışarı çıkmasını istediği A.B. tarafından bıçaklandı.

Olay, sabah saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre nöbetçi öğretmen A.K., kantinde okulla ilişiği olmayan A.B.'yi gördü. K., A.B.'yi dışarı çıkması konusunda uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından A.B., K.'ı bıçakla kolundan yaralayarak kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. K.'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA