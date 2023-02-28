Ölüm anı saniye saniye kaydedilmişti... Erdoğan'ın avukatının annesi çıktı

İzmir’in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Korkunç kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, hayatını kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı'nın avukatının annesi çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Z.G.’ye (74) Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. (50) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Z.G.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Z.G.’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ve AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı olan Gülşen Gezici'nin annesi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, meydana gelen kaza, yolu gören bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı ve olayı gören birçok vatandaşın yardım etmek için gittiği sırada vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA