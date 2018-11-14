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  4. 14 Kasım 2018 13:54

Osmangazi Köprüsünde ödeme tuzağı iddiasına yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ile ilgili vatandaşların nakit ödemeye zorlandığı, tahsilatların kayıtlara girmediği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Osmangazi Köprüsünde ödeme tuzağı iddiasına yalanlama
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İzmit Körfezi’nin gerdanlığı olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü’nde Hızlı Geçis Sistemi (HGS) çilesi yaşandığı öne sürülmüştü.

Önceki gün Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde köprüyü kullanan lüks araç sahipleri, HGS bakiyeleri yeterli olmasına rağmen gişelerde kendilerinden nakit ücret talep edilmesinden yakındı. Bu yolla hem vatandaşların, hem de devletin dolandırıldığı öne sürülmüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ile ilgili vatandaşların nakit ödemeye zorlandığı, nakit tahsilatların kayıtlara girmediği, vatandaşın ve devletin zarara uğratıldığı yönündeki iddialar tümüyle asılsız olup, haksız bir şekilde ilgili tüm kurum ve kuruluşları suçlar niteliktedir."

Osmangazi Köprüsü'nde vurgun !Osmangazi Köprüsü'nde vurgun iddiası !

 

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