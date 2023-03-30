Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni küvette bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 yaşındaki adam, oğlu tarafından kaldığı otelin küvetinde cansız halde bulundu.

Samsun'da bir adam, kaldığı oteldeki küvetin içerisinde ölü olarak bulundu. 42 yaşındaki adam, oğlu tarafından bulundu.

Olay, Atakum ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Sinop'ta ticari taksiyle oğlu ve oğlunun arkadaşıyla birlikte gezmek için Samsun'a gelen B. K. (42) otelin küvetinin içerisinde oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu.

Barış K., 16 yaşındaki oğlu Y.Ç.K. ve oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından küvetin içinden çıkartıldı. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Otele polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.