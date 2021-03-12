Otobüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, kazanın ardından otomobilden geriye sadece hurdası kaldı.

Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 12 AAE 423 plakalı otobüs ile 24 AID 168 plakalı otomobil, Toktular köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüsteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Karlıova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.