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  4. 23 Ocak 2021 10:50

''Otomobil fareleri'' çetesi çökertildi

Ankara'da tespit edilen otomobil hırsızı çeteleri polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilerek yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

''Otomobil fareleri'' çetesi çökertildi
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Ankara Keçiören Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, otomobil hırsızlığı yapan çetenin peşine düştü. Ekipler, Keçiören'de çaldıkları otomobil ve taksilerin camını kırarak içerisindeki teyp, para ve değerli malzemeleri çalan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

8 ayrı suça karışan çete üyelerine yönelik, polis ekiplerinin yaptığı 35 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu K.K., E.Y ve K.K isimli şüphelilerin, çaldıkları otomobilleri bir süre sonra terk ettikleri belirlendi. Polis ekiplerince yapılan saha çalışması sonucu ikametleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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