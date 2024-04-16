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Otomobil, otobüs durağına daldı: Yaralılar var

Otomobil, otobüs durağına daldı: Yaralılar var
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Adana'da otomobilin durakta otobüs bekleyenlere çarpması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. U.A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada U.A. ile durakta otobüs bekleyen 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Adana'da otomobilin durakta otobüs bekleyenlere çarpması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

DHA

Etiketler adana otomobil otobüs durağı trafik kazası
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