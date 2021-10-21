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Otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kırıkkale- Yozgat yolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Mazlum M.'nin (58) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mazlum M. ile Mecbure M. (51), Remzi (79) ve Zeynep (78) A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Delice Devlet Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Zeynep ve Remzi A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Etiketler kırıkkale delice trafik kazası
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