Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var
Mersin'in Tarsus ilçesinde oy sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçeye balı Gazipaşa Mahallesi Lütfiye Benli Ortaokulu'nda oyların kullanılmasının ardından saat 17.00'de sayıma geçildi. Sayım sırasında çıkan iki farklı parti görevlileri arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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