  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Özel okulda korkutan yangın!

Özel okulda korkutan yangın!

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesine bir özel okulda çıkan yangında bazı sınıflar kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir özel okulda klimadan çıkan ve 3 sınıfta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çarşı Mahallesi’ndeki bir özel okulun giriş katında bulunan boş sınıfta, klimadan kaynaklanan yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesine bir özel okulda çıkan yangında bazı sınıflar kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Öğrencilerin konferans salonunda olduğu sırada çıkan yangının zarar verdiği 3 sınıf kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıktığını duyan çok sayıda veli okula gelerek, zarar gören sınıflarda eğitim gören çocuklarını evlerine götürdü.

Bu öğrencilerin yarın başka sınıflarda eğitime devam edeceği öğrenildi.

AA

Etiketler antalya alanya özel okul yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sapık muhtar mide bulandırdı: Swinger partilerine gidip, kızına da istismar uygulamış Sapık muhtar mide bulandırdı: Swinger partilerine gidip, kızına da istismar uygulamış Dünyada böylesi yok! Erzincan'daki altın madeninde felaket böyle geldi! Dünyada böylesi yok! Erzincan'daki altın madeninde felaket böyle geldi! Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 100 bin TL'ye en çok faizi hangi banka veriyor? Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 100 bin TL'ye en çok faizi hangi banka veriyor? CHP'li bir aday daha istifa etti CHP'li bir aday daha istifa etti Hadise isyan edip, Türkiye'yi terk edebileceğinin sinyalini verdi Hadise isyan edip, Türkiye'yi terk edebileceğinin sinyalini verdi En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Jet Sosyete’nin İlayda’sından en ilginç cinsel ilişki deneyim itirafıyla olay oldu Jet Sosyete’nin İlayda’sından en ilginç cinsel ilişki deneyim itirafıyla olay oldu Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Rekor üstüne rekor kıran Dolar'ın neden yükseldiği belli oldu Rekor üstüne rekor kıran Dolar'ın neden yükseldiği belli oldu Otobüsü sağa çekti, başladı oynamaya: Maaşa yüzde 107 zam dansı! Otobüsü sağa çekti, başladı oynamaya: Maaşa yüzde 107 zam dansı!