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Özel okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Özel okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
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Samsun'un Canik ilçesinde özel bir okulda yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Canik ilçesindeki özel bir okulda iddiaya göre, dış cephe kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden öğretmenler, dersteki öğrencileri sınıftan tahliye edip bahçeye çıkardı.

İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler samsun özel okul öğretmen tahliye
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