Panik anları: Oturdukları balkon çöken çift neye uğradığını şaşırdı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evli çiftin oturduğu balkonun bir anda çökmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Şoka giren ev sahibi, "Ben ne olduğunu anlayamadım, bir anda etraf dönmeye başladı" dedi. Edinilen bilgiye göre, Elif ve Efkan Duran çifti, evlerinin balkonunda oturdukları esnada balkon çöktü. Neye uğradıklarını şaşıran çift, adeta şoke oldu. Sesleri duyarak aşağıya inen bina sakinleri çiftin yardımına koştu. Panik olan Elif Duran hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından evine dönen kadın, balkonun haline isyan etti. Duran çiftinin ve bina sakinlerinin, müteahhitten şikayetçi olacakları öğrenildi.