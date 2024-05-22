PKK'nın sözde ''komutanı'' Türkiye'de yakalandı

Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı; o anlar kamerada

Tatile gidecekler dikkat! Anlaşma imzalandı: Meşhur tatil bölgesinde şezlong ve şemsiye artık bedava

Hadise'den cesur paylaşım: Ne makyaj var ne filtre!