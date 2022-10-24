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Platonik aşık sağlık ocağında dehşet saçtı

Platonik aşık sağlık ocağında dehşet saçtı
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Karaman'da bir kişi, hemşire Emine A.'yı çalıştığı aile sağlığı merkezinde tabancayla vurdu, ardından intihara kalkıştı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler karaman aile sağlığı merkezi sağlık ocağı hemşire
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