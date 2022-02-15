Platonik aşk cinayetinde korkunç detaylar: Cinayetten önce...

Maltepe'de 5 Haziran 2020 tarihinde ilgisine karşılık vermeyen sağlık çalışanı Ayşegül A.'yı (36) 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem E.(29)’ın “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Maltepe’de bir hastanede çalışan Ayşegül A.’ü 17 kez bıçaklayarak öldüren Muharrem E.’in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem E. cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Bayram E. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

''HAFIZAMI NASIL KAYBEDERİM''

Mahkemenin talebi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, sanığın suç tarihinden 2 gün önce ‘Arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim’ şeklinde internet aramaları yaptığı ortaya çıktı. Sanığın havalı tabanca atışları ile ilgili maket bıçaklar, makas, falçata bıçağı ile ilgili araştırmalarının bulunduğu, multimedya içeriklerinde sanık ile maktulenin birlikte çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, sanığın telefonunda bulunan ve mahkemede dinlenen tanıkla arasında geçen yazışmaların bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

''BEN KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM''

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Muharrem E. pişman olduğunu öne sürerek, “Ben kendimi öldürmek istedim. Keşke ben ölseydim. Herkesten çok özür dilerim. Ailesinden çok özür dilerim” diye konuştu.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütaladaa, sanık E.’in olay günü Ayşegül A.’ü bıçaklayarak öldürdüğü, internet üzerinden öldürme eylemi için hazırlık yaptığına dair birçok delilin tespit edildiği aktarılarak, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi. E.’in elindeki bıçakla kardeşleri Murat ve Meryem E.’i yaraladığı belirtilerek, “kardeşe karşı silahla kasten yaralama” suçundan da 6 yıla hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, sanığın bu eylemlerinde kast ihtimali olduğunu kaydederek, cezada indirim yapılmamasını istedi. Suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırdığı gerekçesiyle hakkında “suç delillerini gizlemek” suçundan dava açılan sanık Muharrem E.’in babası Bayram E.’in ise suç unsurları oluşmadığı için beraati talep edildi.

''SEVDİĞİM BİR İNSAN''

Mütalaaya ilişkin söz verilen tutuklu sanık Muharreme E., “Ben tamamen kendimi öldürmek istedim. Telefon kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ben tamamen kendimi öldürmeye yönelik araştırmalar yaptım. Benim sevdiğim bir insan” dedi. Babası Bayram E. ise, “Kötü niyetimiz yoktu. Ben olayların bu şekilde olmasını istemezdim” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanını hazırlaması için süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.