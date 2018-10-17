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  4. 17 Ekim 2018 17:42

Polis başkonsolosluk konutunda

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkilinin İstanbul'daki konsolosluk konutuna gelmesinin ardından Türk inceleme ekibi de arama yapmak için konuta ulaştı.

Polis başkonsolosluk konutunda
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İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na iki hafta önce girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor.

11 kişilik Suudi inceleme heyetinin başkonsolosluğa ait rezidansa gelmesinin ardından Türk polisi de konuta geldi. Saat 16.35 sıralarında gelen ekipler, araç ve gereçlerini alarak içeri girdi. 

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. 

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda dün yapılamak istenen arama gerçekleşmemişti.

 

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