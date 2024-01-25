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Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca

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Tekirdağ'da polisin defalarca kez dur ihtarına uymayan şüpheli sürücü Amerikan filmlerini aratmayan ve yaklaşık 10 km süren kovalamacanın ardından polis aracına çarpmasıyla yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi’nde kişi ve araçlara yönelik denetimlere çıkan Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, dur ihtarı çektiği Şahin marka aracın içindeki şahısların GBT kontrolünü yapmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü gaza basarak hızla kaçmaya çalıştı.

Şeyh Sinan Mahallesi sokaklarına giren sürücü, kaçışa devam etti. İhbar üzerine bölgeye giden çok sayıda polis ekibi aracı yakın takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan aracın polis otosuna çarpmasıyla son buldu. Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, polis otosunda ve çarpan araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'da polisin defalarca kez dur ihtarına uymayan şüpheli sürücü Amerikan filmlerini aratmayan ve yaklaşık 10 km süren kovalamacanın ardından polis aracına çarpmasıyla yakalandı.

Araçtaki 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü H.Ç.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. H.Ç. ve kullandığı araca toplam 62 bin 667 lira para cezası kesildi.

Tekirdağ'da polisin defalarca kez dur ihtarına uymayan şüpheli sürücü Amerikan filmlerini aratmayan ve yaklaşık 10 km süren kovalamacanın ardından polis aracına çarpmasıyla yakalandı.

Muhabirin, “Neden polisten kaçtınız?” diye sorduğu sürücü H.Ç. “Ehliyetim yok diye kaçtım” dedi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

Tekirdağ'da polisin defalarca kez dur ihtarına uymayan şüpheli sürücü Amerikan filmlerini aratmayan ve yaklaşık 10 km süren kovalamacanın ardından polis aracına çarpmasıyla yakalandı.

İHA

Etiketler dur ihtarı polis polis aracı kovalamaca
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