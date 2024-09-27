Polis katilinin çetesinden küstah meydan okuma

İstanbul Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve gözaltına alındıktan sonra çöp poşetinde adliyeye sevk edilen suç makinesi katil zanlısı Y.G.'nin üye olduğu suç çetesi sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

İstanbul Ümraniye’de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Y.G., yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz hayatını kaybederken, biri polis iki kişi yaralanmıştı.

19 yaşında 26 suç kaydı bulunan Y.G., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti.

Daha sonra Y.G., mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Y.G.'ye adliyeye sevki sırasında siyah çöp poşeti giydirildi, saldırganı 2 kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliği’ne bağlı hayvan taşıma aracına götürmüştü.

Polis Şeyda Yılmaz'ı öldüren ve 26 suç kaydı bulunan Y.G.'nin çetesi sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Annesi çıkıp aslan oğlu hakkında saçma sapan açıklama yapmış. Biz Y.G.'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok" dedi. Ayrıca çete, adliyeye sevk edilirken Y.G.'ye yönelik uygulanan muameleyi AİHM'e şikayet edeceklerini paylaştı.

Çete, Şeyda Yılmaz'ı öldüren Y.G.'ye sahip çıkarak, Y.G.'nin avukat masraflarını ve cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

"KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"

"Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere bir savaşın içindeyiz ve intikamımız için geçtiğimiz haftalarda Bahçelievler Devlet Hastanesine istemeden de olsa bir saldırı yapmak zorunda kaldık, asker ve polis yaralandı. Hastane saldırısında motoru temin eden kişi "Y.G." kardeşimizdi. Karakolda bunu öğrenen polisler kendisine eziyet ve zulüm etmeye çalıştılar.

AİHM'E ŞİKAYET EDİLECEK

Emre kardeşimiz de karakoldan firar ederek bir polise hakkını vermiştir. Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır. Y.G.'nin silahşör olduğunu da herkes bilir. Annesi çıkıp aslan oğlu hakkında saçma sapan açıklama yapmış. Biz Y.G.'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok.

Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesinde kötü muamele yapan polisleri şikayet edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz."

Öte yandan açıklamanın altında E.G., H.A. ve Z.A. isimlerinin yer aldığı görüldü.