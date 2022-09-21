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Polis operasyonunda gökten para ve uyuşturucu yağdı

Polis operasyonunda gökten para ve uyuşturucu yağdı

İzmir’in Menemen ilçesinde yapılan operasyonda polisin kapıya dayandığını fark eden uyuşturucu satıcıları, poşetlerde tuttuğu esrar maddelerini ve uyuşturucu satmaktan aldıkları paraları binanın 6. katındaki balkondan aşağıya attı.

İzmir’de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Bir binaya baskın yapan polislerin kapıya geldiğini fark eden T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torbalarda tuttukları esrar maddelerini ve uyuşturucu satmaktan elde ettikleri paraları balkondan aşağıya attılar.

Bunun üzerine ekipler site içerisinde bulunan dış alanda yapılan çalışmalar sonucunda esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı. Akabinde daire içerisinde de yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

Etiketler uyuşturucu polis operasyon gözaltı baskın
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