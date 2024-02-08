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Polisten kaçan sürücünün savunması ''pes'' dedirtti

Polisten kaçan sürücünün savunması ''pes'' dedirtti
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Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü takip sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücünün savunması ise pes dedirtti.

AKSARAY'da, 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü Ş.G. (50), polisin takibiyle yakalandı. Ş.G.'nin, 'H' sınıfı ehliyeti bulunduğu ve kamyoneti kullanmaya yetersiz olduğu için kaçtığı belirlendi. 'Yetersiz ehliyetle araç kullanmak' ve 'dur ikazına uymamak' suçundan 9 bin 450 TL ceza uygulanan sürücü Ş.G., "Polisler cezayı plakaya yazsın diye 3 kilometre kaçtım" dedi. 

Olay, saat 20.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunda meydana geldi. Polis, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren takibin ardından kamyonet durduruldu. Araçtan indirilen sürücü Ş.G.'nin yapılan kontrolünde 'H' sınıfı ehliyeti olduğu ve kamyoneti kullanmaya yetersiz olduğu tespit edildi. Ş.G.'ye, 'yetersiz ehliyetle araç kullanmak' ve 'dur ikazına uymamak' suçundan 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

'CEZAYI PLAKAYA YAZSIN DİYE KAÇTIM'

Sürücü Ş.G., gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna ise "Benim ehliyetim yeterli değil. Polisler cezayı plakaya yazsın diye 3 kilometre kaçtım. Polisler haklı onlar da görevlerini yapıyor" diye cevap verdi. (DHA)

DHA

Etiketler polis trafik polisi dur ihtarı dur kaçan sürücü
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