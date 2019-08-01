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  4. 01 Ağustos 2019 11:08

S-400'ü arabasına yükleyip, Bursa'da dolaştı !

Türkiye'nin Rusya2dan satın aldığı ve ABD ile krize yol açan S-400 hava savunma sistemleri için Bursa'da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.

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Demirci ustası Ahmet Çapkın, ülkeye olan sevdasını her fırsatta gösteriyor. Gelip gelmeyeceği uzun süre tartışılan S-400 füzeleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Çapkın, borulardan füzelerin maketini yapıp aracına monte etti.

Çapkın, füzelerle Bursa sokaklarında tur atarken, aracın üzerinde S-400 maketlerini gören vatandaşlar şaşırdı.

"DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Bu maketleri 15 Temmuz demokrasi zaferinin yıl dönümünde yaptığını ifade eden Ahmet Çakın, "Ben vatan sevdalısı bir kişiyim. Bu araçla geçtiğimiz 15 Temmuz'da Bursa sokaklarında uzun süre tur attım. Görenler çok beğeniyor. Durdurup fotoğraf çektiriyorlar. Biz devletimizin her daim yanındayız" dedi.

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