Sabaha karşı korkunç cinayet

İstanbul'da Maltepe Sahil Yolu’ndaki İstasyon Durağı’nda evsiz yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Engelli adamın başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Engelli adamla tartışıp vurduğu iddia edilen Osman G. yaklaşık 1 km uzakta ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermiyle birlikte yakalandı. Zanlının çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.



Olay sabah saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu’nda bulunan İstasyon Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir kişi, otobüs durağında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haberverdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

PARKLARDA VE DURAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü.

BAŞINA ATEŞ EDİLMİŞ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. olayın nedeni henüz belirlenemezken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından sahil yolu Kartal yönünde kaçan şüpheli Osman G. Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi

Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kimliği öğrenilemeyen yaşlı adamın çevredeki parklarda uyuduğu bildirildi. Yaşlı adamdan geriye tekerlekli sandalyesi, eşyaları ve çay demlemek üzere piknik tüpü üzerine koyduğu çaydanlığı kaldı.