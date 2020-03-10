Sabiha Gökçen'de corona virüs paniği

Stockholm-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Pegasus'a ait bir uçakta bir kişinin corona virüs taşıdığı şüphesiyle sağlık ekipleri alarma geçti. Uçaktaki yolcuların çıkışına izin verilmezken, doktorlar tarafından kontrol edilen vatandaşta virüs tespit edilemediği açıklandı.

Pegasus'tan yapılan açıklamada "PC1280 sefer sayılı Stokholm-Sabiha Gökçen uçuşumuzdaki Koronavirüs (COVID-19) şüphesi üzerine uçağımıza, gerekli kontrolleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı Hudut Sağlık Genel Müdürlüğü personeli çağrılmıştır. Yapılan kontrol sonucunda riskli bir durumun olmadığı tespit edilerek tüm misafirlerimiz uçaktan indirilip terminale alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Uçakta yer alan yolculardan Posta gazetesi yazarı Işıl Cinmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Pegasus stockholm-istanbul uçuşunda bir yolcunun coronavirüsü taşıdığı şüphesiyle 30 dakikadır istanbul’da uçakta bekletiliyoruz. Ambulans dışarıda ancak doktor henüz gelmedi. Şüpheli yolcu dakikalardır çıkış tarafında oturtuluyor! Görevli doktor geldi. Hastayı kontrol ediyor. Bekliyoruz... Doktor, hastayı muayene ederken maskesini çıkardı. Bu umarım tıp dilinde ‘korona değil’ anlamına geliyordur..." ifadelerine yer verdi.