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Safari aracı takla attı: Ölü ve yaralılar var

Safari aracı takla attı: Ölü ve yaralılar var
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Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının takla atması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde safari aracı kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alanya-Antalya D-400 Karayolu’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; şehir merkezi yönüne gitmekte olan ve üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu safari aracı kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada safari aracının üzerinde bulunan yolcular etrafa savruldu.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Ardından yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

İHA

Etiketler antalya alanya safari aracı trafik kazası
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