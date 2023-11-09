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Sahilde kadın cesedi bulundu

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Kocaeli'nin Derince ilçesi sahilinde 20'li yaşlarında bir kadına ait ceset bulundu.

Olay, 09.50 sıralarında 60 Evler Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin 20'li yaşlarında bir gence ait olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İHA

Etiketler kocaeli derince sahil kadın cesedi
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