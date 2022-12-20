Sahte içkide ''oto cam suyu'' oyunu ifşa oldu

İzmir'de emniyet ekipleri, yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonla binlerce litre sahte ve kaçak içki ele geçirilirken şüphelilerin internetten etil alkol sipariş eden kişilere, 5 litrelik bidonları ulaştırmak için üzerlerine 'oto cam suyu' ile 'yüzey temizleyici' etiketi yapıştırdıkları ortaya çıktı.

Emniyet ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki üretimine yönelik operasyonlara hız verdi. İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla binlerce litre sahte ve kaçak içki ele geçirdi.

'OTO CAM SUYU' ETİKETİ İLE SATMIŞLAR

Şüphelilerin internetten etil alkol sipariş eden kişilere, 5 litrelik bidonları ulaştırmak için üzerlerine 'oto cam suyu' ile 'yüzey temizleyici' etiketi yapıştırdıkları tespit edildi.

94 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI

Fabrika, depo, iş yeri, ev ve araçlara yapılan aramalarda 36 bin 706 litre kaçak etil alkol, 5 bin 761 şişe sahte içki, 526 litre açık sahte içki, 42 bin 563 sahte içki ve etil alkol etiketi, 640 adet içki aroması, 2 bin 305 boş şişe, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 2 bin 270 içki şişesi kapağı ile tank, damıtma kazanı ve çeşitli imalat malzemeleri ele geçirildi.

Baskınlarda gözaltına alınan 94 Şüpheliden 15'i işlemleri sonrası tutuklandı.