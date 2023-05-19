Sahte içkiden ölüme 18 kez müebbet hapis

Bursa'da 6 kişinin sahte içkiden ölmesiyle ilgili görülen davada, 3 sanık için toplam 18 kez müebbet hapis cezası istendi.

Bursa'da 6 kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Buna göre, 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan her bir sanık için 6'şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası istendi.

DHA'nın haberine göre, iddianamenin Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak. Olay, geçen yıl kasım ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 56 yaşındaki Ş.Ç., 56 yaşındaki E.O., 60 yaşındaki N.C., 49 yaşındaki F.İ., 67 yaşındaki K.İ., 67 yaşındaki E.S., 57 yaşındaki M.A., M.K., 45 yaşındaki Bülent D., 49 yaşındaki Ramazan Ç., Fatih U., Suriye uyruklu B.M., C.T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bu kişilerden Ş.Ç., E.O., N.C., F.İ., M.A. ve E.S. yaşamını yitirdi. Diğerleri ise taburcu edildi.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir'den Bursa'ya gönderdiği tespit edilen 44 yaşındaki O.Y., Bursa'da sahte içkiyi sattığı belirlenen 46 yaşındaki R.U. ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden F.İ.'in ağabeyi 52 yaşındaki K.İ., tutuklandı.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 6 aylık soruşturma tamamlanarak 9 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar K.İ., O.Y. ve R.U. hakkında 'kasten öldürme' suçundan, her bir sanık için 6'şar kez olmak üzere toplam 18 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Sanıklar, iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Bursa 9'uncu Ağır ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA