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Sahur vakti dehşet! Başından vurulmuş halde bulundu

Sahur vakti dehşet! Başından vurulmuş halde bulundu
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Diyarbakır'da 30 yaşındaki Müslüm C. adlı bir kişi aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Sahur vakti Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yolda meydana gelen olayda, silah sesi gelmesiyle beraber çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Silah sesinin geldiği yönde bulunan araçta kan izlerine rastlayan polisler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler başından vurulmuş olarak bulunan 30 yaşındaki Müslüm C. isimli bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çok sayıda güvenlik gücü olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, C.'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Araçta geniş çapta inceleme yapıldı. Olayın nedeni öğrenilmezken saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İHA

Etiketler diyarbakır cinayet silahlı saldırı sahur vakti
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