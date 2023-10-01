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Şaka kurşunu can aldı!

Şaka kurşunu can aldı!
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İzmir’de 18 yaşındaki bir genç kız, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kafasından vurarak ölümüne yol açtı. Ölümle sonuçlanan korkunç olayın "şakalaşma sırasında, silahın kazayla ateş alması sonucu" yaşandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde İzmir Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

M. Ö. (18), erkek arkadaşı M.B.’la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun M.B.’ın kafasına isabet etti.

Olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M. Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi.

İHA

Etiketler cinayet şaka silah genç kız sevgili
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