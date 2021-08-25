Salgın hastalık artınca denize girmek yasaklandı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde salgın hastalıklarının artması üzerine denize girmek yasaklandı.

Sel afetinin yaşandığı Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde altyapı ve üstyapı büyük oranda hasar gördü. Son günlerde karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetlerinin artması üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgın hastalıklarının önüne geçilebilmesi için denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, “11 Ağustos'ta ilçede yaşanan sel ve heyelan felaketinden dolayı meydana gelebilecek salgın hastalıklarının önüne geçebilmek için ilçemiz sınırları içerisinde 15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vatandaşların denize girmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Sel afetinin yaşandığı bölgede denizin karaya yakın bölümlerinin ise çamur içerisinde olduğu ve renginin değiştiği görüldü.

Öte yandan yaşanan sel nedeniyle şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği afette halen kayıp olduğu değerlendirilen 16 kişinin aranması devam ediyor.

TTB UYARMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği, felaketi sonra yaptığı açıklamada sellerin neden olduğu sağlık sorunları ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgileri paylaşmıştı.

TTB'nin "Sellerin Yol Açabileceği Sağlık Sorunlarına Dair Bilgi Notu" başlıklı açıklamasında şöyle denilmişti:

"Su ve besin kaynaklı ishalli hastalıkların ortaya çıkma riski bulunmaktadır. Burada temel etken, su, kanalizasyon altyapılarının zarar görmesi, özellikle de sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanmasında görülen aksaklıklardır.

Bir başka temel etmen, vektör üreme alanlarının artmasıdır. Vektör ve kemiricilerin kontrolü önemlidir. Olağan koşullarda vektörle bulaşan hastalıkların sağlık riskleri oluşturduğu bölgelerde olağandışı durumlar sonrasında vektör üreme alanlarında genişleme ve insan vektör ilişkisinde artış görülmesi, buna bağlı olarak vektörlerle bulaşan hastalıkların çoğalması beklenir.

Suyla bulaşan Enterotoksijenik E.Coli enfeksiyonları, Şigellozis, Hepatit-A, Leptospirozis, Giardiazis salgınları görülme riski artar. Genellikle sel bölgesinde, sel öncesinde görülen hastalıkların salgın yapma riski bulunmaktadır.

Sivrisinek üreme alanlarında bir artış olması, bölgede sel öncesinde varsa sıtma olgularının artmasına neden olabilir.

Suların içindeki sıvı ve katı atıkların cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarının da artma riski vardır."