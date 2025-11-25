Samsun'da mide bulandıran olay: 10 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı!
Samsun'da 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. adlı kişi, 10 yaşındaki bir çocuğa evinin bahçesinde cinsel tacizde bulundu. Şikayet üzerine D.A., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
İHA
