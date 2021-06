Şanlıurfa ve Balıkesir'de peş peşe kazalar: 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Balıkesir'de meydana gelen kazada ise bariyerlere saplanan otomobildeki çift yaralandı, 7 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.

İbrahim C. (55) yönetimindeki otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim C. ile beraberindeki Ali C. (30), Rukiye U. (46), Şaziment K. ve Fadime C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobildekilerin kazayı, Gaziantep'ten Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki düğüne giderken yaptıkları öğrenildi.

BİR KAZA DA BALIKESİR'DE: 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'in Havran ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kopan bariyerin saplanmasıyla hurdaya dönen araçtaki sürücü Niyazi C. (60) ile eşi ve komşusu yaralandı, torunu Ebrar Ela C. (7) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Balıkesir- Edremit yolunun Havran ilçesi Hamas Çakılı mevkisinde meydana geldi. Niyazi C.'nin kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kopan bariyer, otomobile saplandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Polis, yol güvenliğini sağlarken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kurtarma ekibi de hurdaya dönen araçta sıkışan 4 kişiyi yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, sürücü Niyazi C. ile eşi Sabahat C. (69), torunu Ebrar Ela C. ve komşusu Münevver Seven'i ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ebrar Ela C., tedaviye alındığı Havran Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.