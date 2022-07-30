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Şarkıcılık yapan genç kızı öldürüp havuza attılar

Şarkıcılık yapan genç kızı öldürüp havuza attılar

Muğla'da yaşayan Zehra B. (18), iddialara göre madde bağımlısı kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için bir mekanda şarkı söylüyordu. 50 bin lira alacağı biriken genç kadın, patronuyla tartıştı. Aynı gün ise başına sert cisim vurularak havuza atıldı. Olayla ilgili gözaltın alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

24 Temmuz günü Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra B., madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre Zehra B.'ye, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı.

50 BİN TL'LİK ALACAK İDDİASI
Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen B. ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle B.'nin başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen B.'yi işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan B.'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Savcının incelemesinin ardından B.'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından B.'nin cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., Ö.İ., Ü.K. ve İ.İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ., Ü.K. ve Ö.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler muğla
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