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Seçim bitti, kavgası devam ediyor: Yaralılar var

Seçim bitti, kavgası devam ediyor: Yaralılar var
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Karacaviran Mahallesi’nde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Y., A.Y., F.K. ve A.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi ile Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

DHA

Etiketler diyarbakır çermik muhtarlık seçimi taş sopa kavga
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