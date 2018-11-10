Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildi mi ?

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre TBMM Sağlık Komisyonu'nda, AK Partili milletvekillerinin kamudan ihraç edilen doktorların çalışmasına sınırlama getiren ve sigara yasağını genişleten yasa önerisinin şehir hastaneleriyle ilgili maddeleri tartışma konusu oldu.

CHP'li Ali Fazıl Kasap, Kalkınma Bakanlığı'nın 9 milyar dolara mal olacak hastanelerin 25 yıl karşılığında devlete maliyetinin 28 milyar dolar olduğuna ilişkin yazısı olduğunu belirterek, "Yani yaklaşık 3 kat kazıklanıyoruz. Türkiye'de 13 tane çok ciddi şehir hastanesi yaptık, her birinde yüzde 300 kazıklandığımız garantilidir. Bu hastaneler için verilen diğer sterilizasyondur, yemekhanedir, temizliktir, güvenliktir vesaire onlardan Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın laboratuvarlar, görütüleme vesaire hepsi hasta garantili. Türkiye'de hiçbir hastanenin yüzde 70 doluluk oranı olmaz" dedi.

Eski Sağlık Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, şehir hastanelerini bakanlığın işlettiğini, ‘yap-işlet-kirala öyle devret' sistemi olduğunu, Sağlık Bakanlığı tarafından işletildiğini savunarak "Hasta garantisi diye bir şey yok" dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, şu anda işletme halinde olan 6 şehir hastanesinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbirinde garanti miktarları —hasta garantisi değil- dolduramama diye bir sorun yok. Yani daha fazlasını ödüyoruz? Neden? Garanti miktarlarının üzerinden hizmet alıyoruz"

İYİ Partili Arslan Kabukcuoğlu, "Tabii diğer hastaneleri kapatırsak, tüm hastaları buraya yönlendirirsek bu hastanelerde hasta sıkıntı olmaz" diye laf attı. HDP'li Serpil Kemalbay Pekgözegü, şehir hastanesi yapan şirketlere yüzde 70 doluluk ve en az 25 yıl kira garantisi verildiğini, ücretsiz Hazine arazisi tahsis edildiğini söyledi.

Öneride, şehir hastanelerinde ‘ihtiyari hizmetlerde sözleşmede yer alan miktara bağlı tıbbi destek hizmetlerinde pazar testi süresi 5 yıldan 10 yıla' çıkarılıyor. CHP'liler, bu düzenlemeyle şirketlere tıbbi hizmetlerde 10 yıllık süre garantisi verildiğini, Sağlık Bakanlığı'nın "5 yılda bir pazar testi yaparak günün koşullarına göre en uygun şirketlerle çalışacağız" iddasının gerçek olmadığının ortaya konulduğunu bildirdi. Önerideki, şehir hastanelerinin işletme döneminde yapılan iş ve işlemlerinden damga vergisi alınmamasına ilişkin hüküm ise metinden çıkarıldı.



