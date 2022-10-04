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Seyir halinde yanan ve hurdaya dönen TIR'dan yara almadan kurtuldu

Seyir halinde yanan ve hurdaya dönen TIR'dan yara almadan kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Yangının ardından bariyerlere çarpan TIR yanarak hurdaya döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Yangının ardından bariyerlere çarpan TIR yanarak hurda yığınına dönerken, sürücü Salih B. (43), olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-4 mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine giden Salih B. yönetimindeki 63 TG ...  plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede TIR'ın alev aldığını gören B., direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yangın büyürken, sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken; TIR hurda yığınına döndü. Yangın nedeniyle kapanan karayolu, aracın çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. 

 

Etiketler yara hurda
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