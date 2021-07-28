Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Ahmet S., hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 23.30 sıralarında, D-100 yolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde İzmit yönünde giden Ahmet S.'nin kullandığı otomobile, yaklaşılan başka otomobilden tabanca ile ateş açıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Başından vurulan S.'in kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ahmet S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

2 İLDE 4 GÖZALTI

Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. Otomobilin plakasını belirleyen polis, şüphelilerin A.S., A.Ç., N.Ç. ve B.F. olduğunu belirledi. Sakarya ve Kocaeli'de yapılan operasyonla 4 kişi, gözaltına alındı.

SİLAH HAVALANDIRMADAN ÇIKTI

Polis, operasyon anına ait görüntüleri paylaştı. Baskın yapılan dairenin kapısını açan olmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler, içeride bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, tabanca tuvaletin havalandırma penceresi açıldığında ortaya çıktı. Polis silaha el koyarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet S.'nin, Sakarya'da ilçe belediyesinde çalıştığı öğrenilirken, cenazesi toprağa verilmek üzere Arifiye ilçesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA