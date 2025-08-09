  1. Anasayfa
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın paniği

Güncelleme:

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmında çıkan arıza sonucu yandı. Olayda yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.P. idaresindeki, İzmir’den Konya istikametine sefer yapan yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Motor bölümünde başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, yangın nedeniyle İzmir - Uşak istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akış otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İHA

