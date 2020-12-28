Şeytanın aklına gelmeyecek oyun! Oto hırsız çetesi çökertildi

İzmir'de otomobil hırsızlığı yapan çeteye düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandıran oto hırsızlık çetesine operasyon düzenledi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen 9 çete üyesi, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

Çete üyelerine ait adreslerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 12 mermi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 fişek, bir kurusıkı tabanca, bir bıçak, 2 araca ait 4 çalıntı plaka, 2 sahte plaka, 2 şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks araç ele geçirildi.

9 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağır hasarlı araçları satın alan çetenin aynı marka ve otomobilleri kiralayıp, ağır hasarlı araçların şase ve plakalarını taktıkları ve tamir edilmiş gibi göstererek sattıkları tespit edildi.

Daha sonra şase numarasını değiştirdikleri araçların satmadan önce yedek anahtar çıkaran çetenin, satıştan bir süre sonra, üzerine taktıkları araç takip sistemiyle yerini belirleyip yedek anahtarla çaldıkları anlaşıldı.

YENİDEN ŞAŞE NUMARASI TAKIP ŞİRKETLERE İADE ETTİLER

Çete üyelerinin, yeniden kendi şase numaralarını taktıkları bu araçları ise kiraladıkları şirketlere iade ettikleri de tespit edildi. Teknik çalışmalar neticesinde ise şüpheli şahısların toplam 6 farklı aracın şase numarasını değiştirip sattıkları belirlendi.