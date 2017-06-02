Silahla şaka yaparken katil oldu !

Zeytinburnu' nda dün iki arkadaş arasında yaşanan silahlı oyun ölüm getirdi. Çalışmadığını düşündüğü silahını arkadaşına tutup tetiğe basan B.K. isimli genç arkadaş katili oldu.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinin Maltepe mahallesinde dün Sabah saatlerinde yaşanan olayda, işyerindeki ofiste arkadaşı Y.A. ile oturan B.K. isimli genç, kendi ifadesine göre şakalaşma esnasında oturduğu masanın çekmecesinden çıkardığı ve çalışmadığını bildiği silahını arkadaşı Y. A.'ya doğru tutarak kendisini korkutup şaka yapmak istedi. Şaka esnasında bozuk olduğunu sandığı silahın tetiğini de basan B.K. arkadaşını göğsünden vurdu.

Arkadaş mermisine hedef olan 30 yaşındaki Y.A. ofis dışına doğru kaçarken, yaptığı şakanın ölümcül olduğunu hala anlayamayan B.K. peşinden koşarak onu sokağa kadar kovalıyor. B.K.nın işin ciddiyetinin farkına varması ise arkadaşının gözleri önünde yere yığılıp anında can vermesiyle oluyor. Bir anda arkadaş katili olan B.K. olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınırken, Y.A. nın cenazesi adli tip kurumuna kaldırıldı.