Sınır kapısında dev operasyon: Forklift ile taşıdılar

Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda dün gerçekleştirdikleri operasyonla piyasa değeri 2 milyar 612 milyon lira olan 721 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bakanlık, bu son operasyonla birlikte 2025 yılının başından bu yana gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin verileri de paylaştı.

Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 30 ton 100 kilogram ağırlığında muhtelif türde uyuşturucu maddenin yakalandığı belirtildi.

Ele geçirilen bu uyuşturucuların toplam piyasa değerinin 40 milyar 30 milyon lira olduğu ve yakalanan maddelerin adli süreçlerin ardından imha edildiği kaydedildi.

