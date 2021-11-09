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Sır ölüm! Evinde başından vurulmuş halde bulundu

Sır ölüm! Evinde başından vurulmuş halde bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir süre önce evlenen Ece Şennur T. (30), evinde başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nde memur olarak çalışan Ece Şennur T., dün, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi'ndeki evinde annesi tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ece Şennur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Ece Şennur T.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ece Şennur T.'nin kendini intihar ettiği üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ece Şennur T.'nin yaklaşık 1 ay önce arkadaşları ve ailesinden gizli, erkek arkadaşıyla resmi nikah kıydığı ancak ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Etiketler ölüm sır
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