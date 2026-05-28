Sivas'ta KKKA virüsünden 3. ölüm: Bu sefer kene ısırığı olmadan hayatını kaybetti

Sivas'ın Hafik ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki R.D., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavi gören hastanın vücudunda kene ısırığına rastlanmamasına rağmen kanında virüs tespit edildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakaları yeniden bölge gündemine gelirken, Sivas'tan üzücü bir sağlık haberi daha ulaştı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, Sivas'ta bu yıl üçüncü can kaybına neden oldu.

Yüksek Ateş Şikayetiyle Başvurdu, Üniversite Hastanesine Sevk Edildi

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Adamlıköyü'nde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası 55 yaşındaki R.D., yaklaşık beş gün önce aniden başlayan yüksek ateş şikayetiyle ilk olarak Hafik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından KKKA virüsü taşıdığından şüphelenilen hasta, daha donanımlı bir tedavi süreci için acil olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücutta Kene İzi Yok Ama Kanda Virüs Çıktı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ve tüm tıbbi müdahaleler eksiksiz şekilde yapılan R.D., uzman doktorların çabalarına rağmen maalesef kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi. Vefatın ardından hazırlanan tıbbi incelemelerde dikkat çeken en önemli detay ise hastanın vücudunda herhangi bir kene tutunması veya ısırığı izine rastlanmamış olmasıydı. Fiziksel bir bulgu olmamasına karşın, laboratuvar ortamında yapılan kan tahlillerinde KKKA virüsüne kesin olarak rastlandığı bildirildi.

