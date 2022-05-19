  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sıvı yağ hırsızlarına suçüstü

Sıvı yağ hırsızlarına suçüstü

Sıvı yağ hırsızlarına suçüstü

İstanbul'da Esenler'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten yağ çıkarma anları ile yakalandıkları anlar kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul Esenler’de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde beklemeye başladı Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.
Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi. Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler Sıvı yağ hırsızları Sıvı yağ Sıvı yağ hırsızlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislerde sürpriz iddia: Seçim affı mı geliyor ?
Zamlara dur demenin yolunu böyle buldu! Evinde öyle bir şey üretiyor ki...
Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu
Yine, yeniden benzine zam!
Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen manzara
Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti
Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor!
19 Mayıs'ı hangi gazeteler hatırlamadı, hangileri hatırladı ?
Dünyanın en yaşlı kadınıydı, uzun yaşamın sırrını böyle açıklamış
Tatil planı yapanlar için kritik uyarı! Tatiliniz zehir olabilir!