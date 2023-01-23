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''Soğuk çay'' cinayetinde karar çıktı

''Soğuk çay'' cinayetinde karar çıktı
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Konya'da ''soğuk çay'' nedeniyle tartıştığı müşterisini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel G.'yi tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammed İ. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İ., önceki beyanlarını tekrarladı, pişman olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, İ.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet ayrıca İ.'ye "tehdit" suçundan 3 yıl, "hakaret" suçundan 5 ay 7 gün, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıl hapis ile 600 lira para cezası verdi.

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel G. (33) ile beraberindeki iki kişi, 14 Ağustos 2021'de yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermişti. G., istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İ. (41) ile tartışmıştı. İ.'nin tabancayla başından vurduğu G., Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan İ. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

DHA

Etiketler konya soğuk çay cinayeti dava sanık müşteri
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