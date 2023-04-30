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Soğuk hava deposunda patlama: 2 kişi yaralandı

Soğuk hava deposunda patlama: 2 kişi yaralandı
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Aydın'da bir gıda fabrikasının soğuk hava deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinin Hıdırbeyli Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında bir gıda fabrikasına ait soğuk hava deposunun soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazının patlaması ile yangın çıktı. Depoda çalışan V.S. ile F.A. ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kadın işçi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Patlamanın nedeni araştırılırken, başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

Etiketler patlama işçi yaralama
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