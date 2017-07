Sokak ortasında dehşet ! Eski eşini ve kızını...

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde H.E., 24 yıl evliliğin ardından geçen yıl boşandığı akrabası olan Hanife Azarak ile 20 yaşındaki kızı Nilgün E.'yi dün kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. H.E.’ın eski eşi ve kızını, oturdukları evi boşaltması yönündeki isteğini reddettiği için öldürdüğü, o sırada yanlarında olan en küçük oğlu 4 yaşındaki Enes’i ise çok sevdiği için öldürmediği ortaya çıktı.



Diyarbakırlı 44 yaşındaki H.E., akrabası Hanife Azarak ile 24 yıl önce evlendi ve çiftin bu evlilikten en küçüğü 4 en büyüğü 24 yaşında olan 5 çocukları dünyaya geldi. İlçede seyyar olarak tütün satan H.E., geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle Hanife Azarak’tan boşandı ve Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne yerleşip burada Fatma adındaki bir kadınla dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre aradan geçen süre içerisinde H.E., evliliğinin bitmesinin ardından Azadi Mahallesi’nde tapusu bulunmayan 4 odalı tek katlı evde oturan eski eşi ve çocuklarından evi boşaltmasını istedi. Aile fertleri arasında bu nedenle zaman zaman tartışma çıktı ve Hanife Azrak polise de bu yönde şikayette bulundu.

KÜÇÜK OĞLUNU ÇOK SEVDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMEMİŞ

Tanıdıkları aracılığıyla sık sık Hanife Azarak ile çocuklarından evi boşaltmasını isteyen H.E., dün öğleden sonra pazar alışverişinden dönen eski eşi, kızı ve oğlu ile karşılaştı. E., iddiaya göre eşi Hanife Azarak ve kızı Nilgün’den evi biran önce boşaltmalarını, kendisinin yerleşeceğini söyledi. H.E., tartıştığı ve isteğine olumsuz yanıt veren Hanife Azarak ve kızı Nilgün E.’a üzerindeki tabancayla peş peşe ateş açtı. E., bu sırada anne ve ablasının yanında bulunan en küçük çocuğu Enes’e ise iddiaya göre çok sevdiği için ateş açmadı. Eşi ve kızının kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından H.E. kaçarken, silah sesini duyanların çağırdığı sağlık ekiplerinin kontrolünde Hanife Azarak ile kızı Nilgün’ün öldüğü belirlendi.

ARANIYOR

Anne ve kızın cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri firari şüpheli H.E.’ın bulunması için Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da gidebileceği adreslere operasyon düzenledi ama ulaşamadı.

Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan anne ve kızın cenazelerini bekleyen yakınları ise gözyaşına boğuldu. Adli Tıp Kurumu önünde anne ve kardeşlerini kaybetmenin acısını yaşayan 4 yaşındaki Enes, 14 yaşındaki Mehmet, 17 yaşındaki Aslan E. ile evli ablaları 24 yaşındaki Medine Azarak’ı yakınları teselli etti.

Annesi ile kız kardeşi öldürülen Medine Azarak ise olayın ardından Diyarbakır’dan geldiğini belirterek, tek tesellilerinin en küçük kardeşlerinin olaydan sağ kurtulması olduğunu ifade etti.

Eşini ve kızı öldürüp kaçan H.E.'ın bulunmasına yönelik güvenlik güçlerinin arama çalışması devam ediyor.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Viranşehirde ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hanife Azarak ile kızı Nilgün E.ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızın cenazelerinin Diyarbakır’daki Yeni Mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.